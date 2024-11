Συγκλονιστικά πλάνα από κάμερες σώματος αστυνομικών του Φοίνιξ δείχνουν τη δραματική διάσωση ενός άνδρα που είχε παγιδευτεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε βυθιστεί στον πάτο πισίνας.

Μάρτυρες κάλεσαν την Αστυνομία αφού είδαν τον άνδρα να καταλήγει στην πισίνα της κατοικίας λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, πήδηξαν μέσα στην πισίνα, στην οροφή του αυτοκινήτου και άρχισαν να χτυπούν το παράθυρο της ηλιοροφής με μια μεταλλική ράβδο, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί καταφέρνουν τελικά να σπάσουν το τζάμι και ένας άντρας με κίτρινο γιλέκο πετάγεται από μέσα και βγαίνει στην επιφάνεια του νερού. Ο ίδιος διακρίνεται να τους ευγνωμονεί.

Hero in Action! 🚓

Phoenix PD officer jumps into pool, rescuing a man from his submerged car.

The man told officers he accidently stepped on the gas too hard.

Thanks to the swift and courageous response of the officer, the man’s life was saved.#PHXPD pic.twitter.com/dKbuzo6lJu

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) November 13, 2024