Γιουνάιτεντ: Η πρώτη συνάντηση του Αμορίμ με τους παίκτες – Ντεμπούτο με Ίπσουιτς (pics)

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έφτασε χτες (11/11) στο Μάντσεστερ, μαζί με τους συνεργάτες και βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά στο προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διάβολων» τις επόμενες μέρες, μαζί με το τεχνικό τιμ του, που θα αποτελείται από τους Φερνάντες, Αντέλιο, Φερόμ, Βιτάλ και Μπαρέιρα.

Κάπως έτσι, σήμερα (12/11), ο Αμορίμ είχε την πρώτη του συνάντηση με κάποιους από τους παίκτες που δεν απουσιάζουν για τις υποχρεώσεις των Εθνικών τους ομάδων. Συγκεκριμένα, ο 39χρονος συνάντησε τους Λουκ Σο, Μέισον Μάουντ, Λενί Γιορό, Κόμπι Μεινού, Τόμπι Κόλιερ, που ακολουθούσαν αποθεραπεία, στο «Κάρινγκτον».

Meeting and greeting 🤝

Ruben Amorim met with members of his 🆕 squad for the first time today 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2024