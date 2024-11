Μάχη με την άμμο έδωσε ο Τζο Μπάιντεν. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ βγήκε την Κυριακή (10/11) για περίπατο σε παραλία κοντά στο σπίτι του, στο Ντέλαγουερ.

Ωστόσο, πάλευε να σταθεί όρθιος στην άμμο. Σε βίντεο ο Μπάιντεν καταγράφηκε να σκοντάφτει, να παραπατά και να χάνει την ισορροπία του.

Ντυμένος σπορ, με τζιν παντελόνι και φορώντας αθλητικά παπούτσια, καπέλο και γυαλιά ηλίου, φαίνεται να πασχίζει να μείνει όρθιος περπατώντας στην παραλία.

Δίπλα του βρίσκεται η σύζυγός του, Τζιλ, η οποία του κρατά το χέρι. Οι χρήστες των social media παρ΄όλα αυτά τα έβαλαν μαζί της.

«Η Τζιλ δεν θα μπορούσε να κρατήσει το χέρι του συζύγου της ή να του πιάσει το χέρι για λόγους ασφαλείας;», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος ανέφερε: «Αυτό είναι απλώς αξιολύπητο. Η Τζιλ δεν νοιάζεται καν για το αν πρόκειται να φάει άμμο ανά πάσα στιγμή».

«Θα ντρεπόμουν για τον εαυτό μου αν αυτός ήταν ο μπαμπάς ή ο σύζυγός μου και δεν κρατούσα το χέρι για να τον βοηθήσω», πρόσθεσε ένα τρίτο άτομο.

