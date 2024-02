Ο Μπάιντεν ξανασκόνταψε παρά την... αλλαγή της σκάλας του Air Force One

Τι και αν η σκάλα του Air Force One έχει πλέον αλλάξει, ο Τζο Μπάιντεν απέφυγε οριακά την πλήρη διπλή πτώση από την σκάλα, την ώρα που ετοιμαζόταν το αεροσκάφος να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, τα πλάνα από το παρ’ ολίγον ατύχημα έδειχναν τον Μπάιντεν να χαιρετά το προσωπικό του αμερικανικού στρατού στο κάτω μέρος της σκάλας πριν ξεκινήσει την ανάβασή του στην αεροπορική βάση Andrews, στο Md.

Κατά την διάρκεια της ανάβασης και περίπου στα μισά της διαδρομής, ο πρόεδρος φαίνεται να σκοντάφτει ελαφρά σε ένα σκαλοπάτι. Ο Μπάιντεν έπιασε γρήγορα το κιγκλίδωμα για να σταθεροποιηθεί, αλλά αμέσως σκόνταψε και στο επόμενο σκαλοπάτι.

Όταν το βίντεο έγινε viral, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν με τον δικό τους τρόπο το παρ’ ολίγον παραπάτημα, με αρκετούς συντηρητικούς να αμφισβητούν την υγεία του προέδρου.

«Ο Μπάιντεν παραλίγο να σκοντάψει (δύο φορές) καθώς επιβιβάζεται στο Air Force One – παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τις κοντές σκάλες για να αποφύγει να σκοντάψει», έγραψε στο Twitter το RNC Research, το οποίο διαχειρίζεται η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή.

«Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τοποθετείται στο κάτω μέρος της σκάλας κάθε φορά που ο Μπάιντεν επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται για να αποτρέψει αυτό ακριβώς το σενάριο να συμβεί. Ο Μπάιντεν δεν είναι καλά!»

VIGOR: Biden almost trips (twice) as he boards Air Force One — despite using the short stairs to avoid tripping pic.twitter.com/CkoLnwLV2q

— RNC Research (@RNCResearch) February 20, 2024