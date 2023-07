Ακόμα μια φορά που ο φακός απαθανατίζει τον Τζο Μπάιντεν να χάνει την ισορροπία του, καθώς παραπάτησε στις σκάλες όπως που τον οδηγούν στο Air Force One.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εθεάθη να σκοντάφτει πάλι παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε μια λιγότερο δύσκολη, μικρότερη σκάλα για να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Ο 80χρονος Μπάιντεν έφτασε περίπου στα μισά της διαδρομής μέχρι τη σκάλα των 14 σκαλοπατιών που συνδέεται με το προεδρικό αεροσκάφος, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, όταν έκανε ένα λάθος βήμα και φάνηκε να είναι έτοιμος να πέσει.

Ωστόσο, το… έσωσε και κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του και να μπει στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

