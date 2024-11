Πως αντέδρασαν πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ στη νίκη Τραμπ

Με εξαίρεση τον αιωνόβιο Τζίμι Κάρτερ, τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ βγήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα αποτελέσματα και να συγχαρούν και τους δύο υποψηφίους, μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Πρώτος από όλους, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στο X/Twitter δήλωσε πως «Η επιλογή της Καμάλα ήταν η πρώτη απόφαση που πήρα όταν έγινα υποψήφιος για πρόεδρος το 2020», έγραψε ο Πρόεδρος Μπάιντεν σε μια εγκάρδια ανάρτηση

«Θα συνεχίσει να είναι πρωταθλήτρια για όλους τους Αμερικανούς».

Τα σχόλια του Μπάιντεν στην ανάρτηση έδειξαν πολλούς δυσαρεστημένους χρήστες που ζήτησαν εκ νέου καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ωστόσο, ο πρόεδρος είχε ήδη συγχαρεί τον Τραμπ για τη νίκη του και η Χάρις είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για παραχώρηση ότι δεσμεύτηκε «για μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας».

What America saw today was the Kamala Harris I know and deeply admire.

She’s been a tremendous partner and public servant full of integrity, courage, and character.

Under extraordinary circumstances, she stepped up and led a historic campaign that embodied what’s possible when…

— President Biden (@POTUS) November 6, 2024