Ο Τραμπ πάει Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον Μπάιντεν

Ο ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε πρόσκληση του απερχόμενου αρχηγού του κράτους, του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η εκστρατεία του μεγιστάνα χθες Τετάρτη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Brian Snyder, επάνω, ο Τραμπ, αριστερά, με τον Μπάιντεν στη διάρκεια της τηλεμαχίας τους τον Ιούνιο).

Ο κ. Μπάιντεν τηλεφώνησε στον κ. Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης και του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ενόψει της έναρξης της διαδικασίας ομαλής μεταβίβασης της εξουσίας, εξήγησε εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου, ο Στίβεν Τσανγκ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανυπομονεί για τη συνάντηση, που θα λάβει χώρα σύντομα, κι εκτίμησε πάρα πολύ το τηλεφώνημα», πρόσθεσε.

Ως ακόμη και σήμερα, ο κ. Τραμπ αρνείται πως ηττήθηκε στις εκλογές του 2020 από τον δημοκρατικό διάδοχό του Μπάιντεν, λέει πως του «έκλεψαν» τη νίκη.

Ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης.

«Προφανώς δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζαμε», συνόψισε ο πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Αλλά το να ζεις σε δημοκρατία σημαίνει ν’ αναγνωρίζεις ότι η δική σου άποψη δεν επικρατεί πάντα και να είσαι διατεθειμένος ν’ αποδεχθείς την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

