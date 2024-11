Ο Τζεφ Μπέζος συγχαίρει τον Τραμπ για την «εξαιρετική πολιτική επιστροφή»

Ο Τζεφ Μπέζος, ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post, έστειλε «πολλά συγχαρητήρια» στον Ντόναλντ Τραμπ για την «εξαιρετική πολιτική επιστροφή και αποφασιστική νίκη» του στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Big congratulations to our 45th and now 47th President on an extraordinary political comeback and decisive victory. No nation has bigger opportunities. Wishing @realDonaldTrump all success in leading and uniting the America we all love.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 6, 2024