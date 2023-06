Ακόμα ένα απρόοπτο είχε ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς εκτός από τις γκάφες στις οποίες υποπίπτει συχνά πυκνά μπερδεύοντας ονόματα συνεργατών του ή και πόλεων, δεν λείπουν και τα ατυχήματα.

Αυτή τη φορά ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα θέλει να διεκδικήσει τη δεύτερη θητεία του στις προεδρικές εκλογές του 2024 έπεσε κατά την τελετή αποφοίτησης στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού παρέδωσε και το τελευταίο δίπλωμα πήγε να αποχωρήσει από την τελετή ωστόσο κάπου σκόνταψε με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος.

Αμέσως έσπευσαν κοντά του οι συνεργάτες του και οι άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας οι οποίοι τον βοήθησαν να σηκωθεί, με τον ίδιο να φαίνεται καλά και χωρίς να χρειαστεί επιπλέον βοήθεια κάθισε στη θέση του, δείχνοντας να μην έχει τραυματιστεί.

Μάλιστα μόλις στάθηκε όρθιος ο Μπάιντεν έδειξε έναν μαύρο σάκο με άμμο που βρισκόταν στην εξέδρα, υποδεικνύοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος της πτώσης του.

🚨 BREAKING: Joe Biden falls at the Air Force Graduation

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Λευκός Οίκος δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την υγεία του προέδρου, ωστόσο οι ρεπόρτερ που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν πως «φαίνεται να είναι εντάξει».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εφόσον εκλεγεί ξανά όταν ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του θα είναι 86 χρονών, παραπατάει και πέφτει σε δημοσία θέα καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τον Φεβρουάριο όταν έφαγε τούμπα από τη σκάλα του Air Force One ενώ αυτό βρισκόταν στην Πολωνία.

Who fell out of Air Force One in Poland? pic.twitter.com/hg9EdAY9R3

— @amuse (@amuse) February 21, 2023