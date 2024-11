Σάρωσε τα βραβεία του μήνα στην Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ (pics)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι εκπληκτική στη φετινή Premier League και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας μετά από δέκα αγωνιστικές.

Τον Οκτώβριο έφερε ισοπαλία με την Τσέλσι, νίκησε τις Κρίσταλ Πάλας και Λέστε, κερδίζοντας τα δύο βραβεία για τους κορυφαίους του μήνα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Νούνο Εσπιριτο Σάντο κέρδισε το βραβείο του προπονητή του μήνα και ο Κρις Γουντ το ανάλογο για τον παίκτη του μήνα.

Taking @NFFC to new heights ⏫

Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/v2hZtWanDJ

— Premier League (@premierleague) November 8, 2024