Εκτέλεσαν Αφροαμερικανό παρά τις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές και τους... λευκούς ενόρκους

Αφροαμερικανός ο οποίος είχε καταδικαστεί στην αμερικανική πολιτεία Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), από σώμα ενόρκων αποτελούμενο αποκλειστικά από λευκούς, για τον φόνο ταμία το 1999, τον οποίο ο ίδιος κατέθεσε πως διέπραξε σε νόμιμη άμυνα, εκτελέστηκε χθες Παρασκευή, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, πλακάτ με την εικόνα του Ρίτσαρντ Μουρ).

Η εκτέλεση του Ρίτσαρντ Μουρ, 59 ετών, είναι η 21η στις ΗΠΑ από τις αρχές της τρέχουσας χρονιάς. Σχεδόν όλες έγιναν με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών, με την εξαίρεση δύο στην Αλαμπάμα (νότια), οι οποίες έγιναν με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που καταγγέλλει ο ΟΗΕ, για τον οποίο αποτελεί μορφή «βασανιστηρίου».

No call from Governor @henrymcmaster office. Richard Moore is set to be executed at Broad River Correctional Institute within minutes. #RichardMoore #deathpenalty #sc pic.twitter.com/Vas1JHBidh

— CC News Network (@crimeandcask) November 1, 2024