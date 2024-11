Ο Νέος Τουριστικός οδηγός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Τάκης είναι ταξιδιάρικο πνεύμα…

Ο Τάκης αγαπάει τα ταξίδια σε ορεινούς προορισμούς…

Ο Τάκης λατρεύει το νερό, αλλά όχι το αλμυρό εκείνο της θάλασσας, προτιμά τις λίμνες και τα ποτάμια….

Ο Τάκης οδηγεί μηχανή και του αρέσει η περιπέτεια…

Ο Τάκης όμως έχει φίλους που ταξιδεύουν με αυτοκινούμενα, έχει φίλους που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο και κυρίως φίλους που ταξιδεύουν με τις οικογένειες τους…

Ο Τάκης ταξιδεύει πάντα με φίλους που λατρεύουν τις διαδρομές μέσα στα χρώματα των εποχών, τον πολιτισμό, τις γεύσεις μιας μοναδικής γαστρονομίας, το κρασί με χαρακτήρα και άρωμα…

Ο Τάκης ψάχνει στον χάρτη του την επόμενη διαδρομή…

Ο Τάκης ψάχνει τη Δυτική Μακεδονία…

Παρασκευή

Αναρωτιέται αν θα προλάβει…

Ο Τάκης ξεκινά από τη Λίμνη Πολυφύτου. Κάποιος του είχε πει για το Βελβεντό, τα ροδάκινα και τα υπέροχα κρασιά του, τώρα όμως βλέπει με τα μάτια του σε εκείνον τον μικρό τουριστικό οδηγό που κρατά στα χέρια του το Σκεπασμένο του Βελβεντού με τον υπέροχο καταρράκτη, το κάστρο των Σερβίων και φυσικά τα Μπουχάρια και τα γειτονικά Νοχτάρια, εκείνους τους μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Γεωπάρκο της UNESCO διαβάζει.

Πώς θα μπορούσε από την επίσκεψη αυτή να αφήσει έξω την Αιανή και το αρχαιολογικό μουσείο της; Υπέροχοι θησαυροί σε ένα όμορφο τοπίο, σε έναν τόπο ιστορικό.

Φύγαμε για Κοζάνη. Πρώτη στάση ο Άγιος Νικόλαος, το Ρολόι, το Λαογραφικό Μουσείο και μετά σειρά έχει η ιστορική Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ένα επιβλητικό αρχιτεκτονικά κτήριο με μοναδικούς θησαυρούς.

Το μεσημέρι επιβάλλει Σιάτιστα. Του είπαν για πρόβειο ή «παλιό» όπως το λένε οι ντόπιοι, κρασί και το τυρί μπάτζο. Ήδη ονειρεύεται το φαγητό, αλλά τον προλαβαίνει η ιστορία. Πανέμορφες εκκλησίες και αρχοντικά επισκέψιμα. Πόσες εικόνες…

Μια βαριά ξύλινη πόρτα ανοίγει δίπλα στο αρχοντικό και ξεπροβάλλει εκείνη η μοναδική φιλοξενία του Βοΐου, ένα ποτήρι λιαστό κρασί, ηλικίας περίπου 80 χρόνων όσο είναι περίπου και το χέρι που το κρατά.

Βόιο, τρομερές διαδρομές σε μικρά χωριά που μοιάζουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια μέσα στην πανέμορφη φύση!!

Μανιτάρια λοιπόν!! Ο επόμενος σταθμός τα Γρεβενά. Θέλει να προλάβει να δει τους γεωλογικούς σχηματισμούς του Γεωπάρκου, όπως εκτείνεται στην Πορτίτσα, τα γιοφύρια, να κολυμπήσει στο ποτάμι και να διανυκτερεύσει στη Σμίξη, για να δει το Εθνικό Πάρκο της Πίνδου, τη Βάλια Κάλντα. Για σκι θα έρθει τον χειμώνα, αλλά σίγουρα το rafting το έχει κανονίσει.

Σάββατο

Ο Τάκης λατρεύει το νερό και ξεκινά με hiking στη Βασιλίτσα, το πανέμορφο βουνό και rafting στον Βενέτικο. Θα μπορούσε να ζήσει εδώ για πάντα…

Μια γρήγορη επίσκεψη το απόγευμα στη Μηλιά να δει τους προϊστορικούς χαυλιόδοντες στο Μουσείο, γιατί το μεσημέρι θα φάει δίπλα στη λίμνη Καστοριάς. Βγάζει πάλι τον τουριστικό του οδηγό και το gps στο κινητό. Ο χάρτης του κλείνει το μάτι σε όλες τις διαδρομές που είχε σχεδιάσει. Δισπηλιό, προϊστορικός παραλίμνιος οικισμός, Σπήλαιο του Δράκου για σταλαγμίτες και σταλακτίτες και σίγουρα μια βόλτα Κορέστεια, Άργος Ορεστικό και Νεστόριο. Παραλίγο να ξεχάσει την Travel List του…αξιοθέατα Καστοριά: υπέροχες βυζαντινές εκκλησίες, το Βυζαντινό Μουσείο, βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία Ντολτσό και φυσικά τα αρχοντικά.

Το γριβάδι στον ταβά τον αποζημιώνει μαζί με τα υπέροχα φασόλια…

Η επόμενη μέρα είναι η τελευταία…

Κυριακή

Μαρτυρική Κλεισούρα, Λέχοβο και επιτέλους φτάνει στο φημισμένο Νυμφαίο για πρωινό που μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι. Αρκτούρος και παλιά αρχοντικά.

Επόμενη στάση τα οινοποιεία Αμυνταίου. Δεν μπορεί να γυρίσει χωρίς κρασιά για φίλους και συγγενείς, όταν στην περιοχή γεννήθηκε το μοναδικό Ξινόμαυρο που κατέχει ξεχωριστή θέση στον οινικό χάρτη της Ελλάδας. Λίμνη Βεγορίτιδα και λίμνη Πετρών, είναι άλλωστε η Δυτική Μακεδονία η Περιφέρεια των Λιμνών. Μια στάση στον Φιλώτα και στην Πτολεμαΐδα για να γνωρίσει από κοντά την ενεργειακή καρδιά και τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής.

Ο Τάκης αγαπά τη γαστρονομία και η περιοχή της Φλώρινας είναι η αποθέωση της τοπικής γαστρονομίας και της πρώτης ύλης, όπου η κόκκινη πιπεριά μετατρέπεται σε ένα καινοτόμο, γκουρμέ προϊόν.

Μετά την πόλη της Φλώρινας με το ποτάμι που τη διασχίζει και τα κτήρια που κρύβουν πολλούς χειμώνες μιας ακριτικής περιοχής ξεκινά για το τέλος του ταξιδιού.

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών. Εκεί που τρία κράτη συναντιούνται, εκεί που το νερό που χωρίζει ως φυσικό σύνορο, ενώνει ως κουλτούρα ξεπλένοντας τις διαφορές των λαών. Άγιος Αχίλλειος, Άγιος Γερμανός, Ψαράδες…φύση και νερό σμίγουν κάτω από τον Βυζαντινό αέρα της διαδρομής.

Μια Δυτική Μακεδονία που μοιάζει να επιπλέει πάνω σε πανέμορφες λίμνες και ποτάμια.

Ο Τάκης είναι παραδοσιακός τύπος. Έχει ένα μικρό τεφτέρι και γράφει, κρατά σημειώσεις και όπου νιώθει ότι τα ορνιθοσκαλίσματα του δεν μπορούν να αποδώσουν την ομορφιά, μαγνητοφωνεί στο κινητό του:

« Σε τούτο το ταξίδι αλλού κοιμάμαι, αλλού ξυπνάω. Οι σκέψεις μου είναι μπερδεμένες με τις εικόνες, τη φύση, τις γεύσεις και τις μυρωδιές. Εδώ, είναι η αλήθεια, δε χρειάζεσαι πολύ το gps, οι άνθρωποι και τα ορεινά χαμόγελα δείχνουν τον δρόμο. Εδώ τα ονόματα των φαγητών αλλάζουν από τόπο σε τόπο, αλλά οι γεύσεις αφήνουν μια μοναδική επίγευση, αφού καμιά φορά η πρώτη ύλη είναι κοινή, σαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, γιαπράκια. Εδώ το κρασί είναι βραβευμένο και με μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω του μικροκλίματος και των νερών της.

Τελικά η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IS A STORY BOOK THAT COMES TO LIFE, όπως λέει ο Ταξιδιωτικός της Οδηγός.

Νιώθω πως το επόμενο ταξίδι μου θα είναι για κάποια από τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής: Φανοί, Μωμοέρια, Λαζαρίνες, Τρανός Χορός, το επόμενο θα είναι για να δω τα μοναστήρια της Κλεισούρας στην Καστοριά, του Δρυόβουνου στο Βόιο και της Ζάβορδας στα Γρεβενά αλλά και τη μικρογραφία της Αγιά Σοφιάς στο Εμπόριο Εορδαίας. Στο επόμενο ταξίδι μου θα επισκεφθώ και να ζήσω την εμπειρία στους ελαιώνες στα Ίμερα, να μαζέψω Κρόκο Κοζάνης μέχρι τα χέρια μου να γίνουν μωβ, μήλα στο Βίτσι Καστοριάς και πιπεριές Φλωρίνης.

Το επόμενο ταξίδι θα ναι….

Σίγουρα στη Δυτική Μακεδονία γιατί τα χρώματα της άνοιξης, του φθινοπώρου και οι χειμωνιάτικες εικόνες της φύσης που συνυπάρχει με την ανθρώπινη ιστορία σε κάνουν να θες να γυρίζεις πίσω ξανά και ξανά. Ένας διαφορετικός προορισμός για ένα «δροσερό» road trip, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό, την Ιόνια Οδό και τον νέο Ε65, που ολοκληρώνεται και ενώνει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία σε 4 ώρες!!

See you soon West Macedonia »