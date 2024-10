Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι του Κυπέλλου με την Athens Kallithea (pic)

Ο Ολυμπιακός έχει στόχο όλους τους τίτλους στη χρονιά των 100ών γενεθλίων του. Και το Κύπελλο δεν αποτελεί εξαίρεση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του. Απόψε οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την πορεία τους στη διοργάνωση, με αντίπαλο την Καλλιθέα στη… Λεωφόρο. Και ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να δώσει ευκαιρίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές που διψούν για ευκαιρίες. Αλλά χωρίς να κάνει πολλές αλλαγές στην αρχική σύνθεση.

Ετσι, κάτω από τα δοκάρια ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση για φέτος. Δεξιά ο Κοστίνια κρατάει τη θέση του, με τους Ρέτσο, Μπιανκόν και Αποστολόπουλο να ολοκληρώνουν την 4άδα της άμυνας. Ουσιαστικά η ίδια άμυνα που αγωνίστηκε με τον Αστέρα AKTOR, με μόνη διαφοροποίηση τον Γάλλο αντί του Κάρμι. Δείγμα ότι ο «Μέντι» θέλει… ασφάλεια.

Στη μεσαία γραμμή ο 63χρονος τεχνικός επέλεξε ξανά τον Ντάνι Γκαρθία, αυτή τη φορά με παρτενέρ τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ενα δίδυμο που υστερεί σε ταχύτητα, αλλά όχι από εμπειρία. Μπροστά τους θα πάρει θέση ο Τσικίνιο, με τον Μασούρα σε ρόλο δεξιού εξτρέμ και τον Βέλντε αριστερά. Ακόμη μία ευκαιρία και για τους δύο να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και αν αρχίσουν να προσφέρουν αυτά που μπορούν.

Στην επίθεση, μοναδικός προωθημένος θα είναι ο εξαιρετικά φορμαρισμένος Μπάμπης Κωστούλας. Ο οποίος ψάχνει το πρώτο του γκολ για φέτος. Το μοναδικό που του λείπει στις φετινές εξαιρετικές εμφανίσεις

Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι πέραν του Κωστούλα, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει στην αποστολή των Πειραιωτών ακόμη τρεις παίκτες της χρυσής γενιάς του Youth League. Τους Κουτσίδη, Μουζακίτη και Παπακανέλλο. Κι αν ο «Μούζα» λογίζεται πλέον ως στέλεχος της πρώτης ομάδας και εν δυνάμει βασικός ποδοσφαιριστής, για τους άλλους δύο θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής με την πρώτη ομάδα.

Ο Κουτσίδης έχει αγωνιστεί 32 φορές με την ομάδα Β, σε επίπεδο Super League 2, ενώ ο Παπακανέλος 14 ματς. Με τον τελευταίο να είναι το βασικό ζητούμενο για τον προπονητή των Πειραιωτών. Καθώς θέλει να τον δει αγωνιζόμενο. Για να διαπιστώσει εάν μπορεί να βγάλει και σε επίπεδο ανδρών το ξεχωριστό ταλέντο του.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Αποστολόπουλος, Ολιβέιρα, Γκαρθία, Μασούρας, Τσικίνιο, Βέλντε και Κωστούλας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #AKFCOLY #GreekCup pic.twitter.com/e2vH9L65xQ

