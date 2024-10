«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για πρόκριση, προς αποκλεισμό ο ΠΑΟΚ» (pic)

Οι League Phase στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις ομάδες να παλεύουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη εκκίνηση, μεταξύ των ελληνικών ομάδων, με μία ήττα από την Λιόν και δύο νίκες επί των Μπράγκα και Μάλμε.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει «γευτεί» ακόμα την χαρά της νίκης με μόλις ένα βαθμό σε τρεις αγώνες ενώ και ο Παναθηναϊκός έχει μόλις μια ισοπαλία μετά την πρεμιέρα με την Μπάνια Λούκα και μια ήττα από την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ.

Η FootballRankings, σελίδα που επεξεργάζεται τους αριθμούς και τα αποτελέσματα των ομάδων δημοσίευσε τις προβλέψεις για την τελική κατάταξη στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Πιο σίγουρη θεωρείται η πρόκριση των Πειραιωτών. Η ομάδα του μεγάλου λιμανιού σύμφωνα με τη συγκεκριμένη σελίδα θα τερματίσει 11η, ενώ διεκδικεί την είσοδο της στην οκτάδα έχοντας 38,3% πιθανότητες. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει με την εξαιρετική του πορεία μέχρι τώρα να έχει 6 βαθμούς και να βρίσκεται σε θέση πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

🔹 Currently projected final standings in the league stages of all three European competitions. pic.twitter.com/RUfkJWZQQg

— Football Rankings (@FootRankings) October 28, 2024