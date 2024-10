Football meets data: «Φαβορί για πρόκριση ο Ολυμπιακός – Εκτός 24άδας ο ΠΑΟΚ» (pic+vid)

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μετρούν αντίστροφα για τις αναμετρήσεις με Μάλμε και Βικτόρια Πλζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι το βράδυ της Πέμπτης στις 22:00 ώρα Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν στη Σουηδία την Μάλμε με στόχο να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή διοργάνωση, μετά από εκείνη που πανηγύρισαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην Μπράγκα (3-0).

Οι Θεσσαλονικείς την ίδια ημέρα (Πέμπτη, 24/10, 19:45) θα υποδεχθούν την Βικτόρια Πλζεν στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που είναι κομβικό για τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Δικεφάλου του Βορρά, μετά την εντός έδρας ήττα από την Στεάουα Βουκουρεστίου με 1-0.

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές ο Ολυμπιακός με απολογισμό 1 νίκη και 1 ήττα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας και πιο συγκεκριμένα στην 15η θέση με 3 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην 32η θέση του σχετικού πίνακα με δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε καλύτερη βαθμολογική θέση από τους Θεσσαλονικείς και όπως αναφέρει το «Football meets data», που ασχολείται εκτενώς με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν περισσότερες πιθανότητες για να περάσουν στην επόμενη φάση του Europa League.

Το «Football meets data», αναλύοντας διάφορα δεδομένα γύρω από τις ομάδες, θεωρεί ότι Ολυμπιακός έχει 82% πιθανότητες για να ολοκληρώσει τη League Phase στην 12η θέση και να μπει στο top-24, αλλά και 24% πιθανότητες για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα.

New Europa League simulations, based on updated Elo points after matches played in domestic leagues since MD2.

Malmö 🇸🇪 now projected in Top 24 instead of Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿. pic.twitter.com/wcPAgZ8W7O

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2024