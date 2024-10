Ραγδαίες εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Κλέβει» τον διάδοχο του Γκουαρντιόλα στη Σίτι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέλυσε τον Έρικ Τεν Χαγκ την 28η Οκτωβρίου, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν και πλέον στρέφει την προσοχή της στον αντικαταστάτη του Ολλανδού.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να λύσει άμεσα το θέμα και να φέρει έναν προπονητή που θα κάνει τη διαφορά, για αυτό τον λόγο κοιτάζει σοβαρά την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο πρωταθλητής Πορτογαλίας με τα «λιοντάρια» φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών του «Ολντ Τράφορντ» και να είναι έτοιμος να γίνει άμεσα ο νέος προπονητής. Όπως όλα δείχνουν αποχωρεί από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η «A Bola» αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις των δυο ομάδων καρποφόρησαν και ο Ίβηρας, έχει πει το «ναι» στους «κόκκινους διαβόλους». Μάλιστα η έγκυρη ιστοσελίδα της χώρας αναφέρει ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ώρες, ενώ στη Σπόρτινγκ ο αντικαταστάτης τού θα είναι ο σημερινός προπονητής της Κάσα Πία, Ζοάο Περέιρα.

Ο Αμορίμ ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Όλα δείχνουν ότι ο Γκουαρδιόλα τελειώνει τη θητεία του στους Πολίτες αυτό το καλοκαίρι και ο Πορτογάλος, με εξαιρετική δουλειά με τη Σπόρτινγκ, θα ήταν ο εκλεκτός, ειδικά μετά την άφιξη του Ούγκο Βιάνα ως νέου αθλητικού διευθυντή.

Σε ηλικία μόλις 39 ετών, ο Ρούμπεν Αμορίμ σήκωσε τον τίτλο του πρωταθλήματος δύο φορές μετά την επανάσταση στη Σπόρτινγκ μετά την άφιξή του το 2020. Ένας προπονητής του μέλλοντος που θα μπορούσε να πάει στο Μάντσεστερ αλλά για λογαριασμό των «κόκκινων διαβόλων».

