Γιουνάιτεντ: «Αστρονομικό» το ποσό της αποζημίωσης του Τεν Χαγκ (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να τερματίσει την συνεργασία της με τον Έρικ Τεν Χαγκ μετά και την ήττα από την Γουέστ Χαμ. Προσωρινός αντικαταστάτης του θα είναι ο συμπατριώτης του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ με μοναδική εκκρεμότητα την αποζημίωση του 54χρονου.

Με δημοσίευμα της η «Daily Mail»αποκάλυψε ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» πρέπει να καταβάλουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Τεν Χαγκ το ποσό των 18 εκ. ευρώ. Ο λόγος που η αποζημίωση του είναι τόσο υψηλή είναι το γεγονός ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του μόλις πριν από πέντε μήνες.

Revealed: The HUGE fee Man United have paid to sack Erik Ten Hag after renewing the Dutchman’s contract nearly four months ago https://t.co/UUhNRIqmMp

— Mail Sport (@MailSport) October 28, 2024