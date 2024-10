Astrid Wett: «Πώς βρεθήκαμε από το Μπερναμπέου, να παίζουμε με τη χειρότερη ομάδα της Ελλάδας»

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε με την Τσέλσι, καθώς ηττήθηκε με σκορ 1-4 στο ΟΑΚΑ και έμεινε στον εναν βαθμό μετά από δυο αγωνιστικές στη League Phase του Conference League.

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της αγαπημένης της ομάδας, Τσέλσι, βρέθηκε και η γνωστή στην Αγγλία influencer, Astrid Wett.

Η ίδια ανέβασε μερικά βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο «Χ», όπου έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένη από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΟΑΚΑ και με το γεγονός ότι η Τσέλσι βρέθηκε να παίζει με τη χειρότερη ομάδα της Ελλάδας.

«Από το Μπερναμπέου σε αυτή τη σκ@τότρυπα. Γυρίστε με στην πραγματική διοργάνωση. Πώς βρεθήκαμε από το Μπερναμπέου, να παίζουμε με τη χειρότερη ομάδα της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

FROM THE BERNABEAU TO THIS SHITHOLE

GET ME BACK IN THE REAL COMPETITION pic.twitter.com/YRJm1chQJC

— Astrid Wett (@astridwettplus) October 24, 2024