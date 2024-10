Baywatch: πέθανε ο «Νιούμι» της σειράς που έγραψε τηλεοπτική ιστορία

Ο ηθοποιός, εκπαιδευμένος ναυαγοσώστης και ακτιβιστής για την ασθένεια του Πάρκινσον Μάικλ Νιούμαν της τηλεοπτικής σειράς που μας έμαθε το καλοκαίρι, του Baywatch, πέθανε σε ηλικία 68 ετών από καρδιακές επιπλοκές. Ο Νιούμαν είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον.

Ο Μάικλ Νιούμαν υποδύθηκε τον ‘Νιούμι’ στη μακροχρόνια σειρά και εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς.

Ο πρωταγωνιστής του Baywatch, Μάικλ Νιούμαν, διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον το 2006.

O Nιούμαν εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1989 έως το 2001 – περισσότερα επεισόδια από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Ο Νιούμαν έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90 ως ο βασικός τηλεοπτικός ναυαγοσώστης Mάικ Νιούμαν στη σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία.

Ο στενός φίλος του Νιούμαν, Ματ Φέλκερ – που σκηνοθέτησε το πρόσφατη ντοκιμαντέρ του Hulu After Baywatch: Moment in the Sun – αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός πέθανε από καρδιακές επιπλοκές το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του.

Ο γεννημένος στο Λος Άντζελες Νιούμαν έγινε γνωστός στη δεκαετία του ’90 ως ο βασικός τηλεοπτικός ναυαγοσώστης στο Baywatch και ήταν το μόνο μέλος του επιτυχημένου καστ που στην πραγματικότητα ήταν ναυαγοσώστης.

Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1989 έως το 2001 – περισσότερα επεισόδια της σειράς από οποιονδήποτε άλλο, εκτός από τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Σε συνέντευξη του είχε πει ότι ήταν και ο αντικαταστάτης του Χάσελχοφ σε κάποιες σκηνές. «Τα πόδια του ήταν αδύνατα, ήταν πόδια κότας» είχε πει χαριτολογώντας.

Ο Νιούμαν ήταν επίσης πυροσβέστης, μια ιδιότητα που δεν εγκατέλειψε και ποτέ. Όταν το Baywatch έκανε φινάλε, ο ηθοποιός συνέχισε να εργάζεται στο σώμα μέχρι που αποσύρθηκε μετά από 25 χρόνια.

Μαζί με τον Μάικλ Τζ. Φοξ

Ο σταρ πέρασε τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνοντας χρήματα για το Ίδρυμα Michael J. Fox για να βοηθήσει στην εύρεση μιας θεραπείας για τη νόσο του Πάρκινσον.

Μιλώντας στο PEOPLE τον Αύγουστο, ο Νιούμαν είπε ότι ήλπιζε «η αφήγηση της προσωπικής μου ιστορίας να ρίξει φως και να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα για να βρεθεί θεραπεία για το Πάρκινσον».

«Αυτή η καταληκτική ασθένεια μου έδωσε πολύ χρόνο σκέψης, κάτι που ίσως δεν ήθελα, αλλά μου έφερε σοφία»

«Το σώμα μου έχει αλλάξει τόσο αργά που σχεδόν δεν το καταλαβαίνω, ωστόσο πάντα μου υπενθυμίζεται ότι το Πάρκινσον είναι πλέον το κέντρο της ζωής μου», είπε.

Μιλώντας με το PEOPLE, ο Νιούμαν εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Φέλκερ που του έδωσε την ευκαιρία να πει την ιστορία του στο ντοκιμαντέρ του Baywatch, το οποίο ξεκίνησε να μεταδίδεται τον Αύγουστο.

«Η ζωή είναι μικρή»

View this post on Instagram A post shared by Baywatch Docuseries (@afterbaywatch)

«Ο Ματ Φέλκερ, στη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, έδωσε σε εμένα και σε άλλα μέλη του καστ του Baywatch την ευκαιρία να πούμε τις ιστορίες μας καθώς αντικατοπτρίζουν πραγματικά την πραγματική μας ζωή», είπε. «Αυτή η ευκαιρία σημαίνει πολλά για μένα».

Πριν από τη διάγνωσή του, ο Νιούμαν σχεδίαζε να συνταξιοδοτηθεί με τη σύζυγο του Σάρα στη Χαβάη. Είχε μάλιστα χτίσει το σπίτι των ονείρων τους μόλις δύο τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου είχε γυριστεί το spinoff Baywatch: Hawaii.

«Η ζωή είναι μικρή», είπε ο Νιούμαν στο PEOPLE. «Είναι κάτι που δεν έδινα συχνά στον εαυτό μου την ευκαιρία να σκεφτεί πριν τη διάγνωση με Πάρκινσον».

«Ο ήρωας μου»

Σε ανάρτηση του ο Φέλκερ γράφει στον ήρωα και φίλο του για την τύχη που είχε να τον γνωρίσει.

View this post on Instagram A post shared by Matthew felker (@matthewfelker111)

«Λίγοι από εμάς έχουμε την τύχη να μπει κάποιος σαν τον Μάικ Νιούμαν και να αλλάξει τη ζωή του. Γνώρισα τον Μάικ πριν από 5 χρόνια στα αρχικά στάδια μιας σειράς Baywatch. Μετά από 5 χρόνια που κατέγραψα τη ζωή του γίναμε πολύ στενοί φίλοι. Ο Μάικ μπόρεσε να δει τη σειρά να ολοκληρώνεται. Το πλήθος των προβλημάτων και των εμποδίων που είχε αυτή η σειρά ήταν όπως κανένα άλλο. Ο Μάικ δεν ήταν μόνο ένας ήρωας της πραγματικής ζωής. Ήταν αγωνιστής και για μένα. Υπήρχαν φορές που ήθελα να τα πετάξω όλα στα σκουπίδια… και μετά τον θυμόμουν. Δεν μπορούσα να τον απογοητεύσω.. Δεν μπορούσα να τα παρατήσω. Εκείνος δεν τα παράτησε ποτέ» έγραψε.

«Καταφέραμε μαζί να βγάλουμε κάτι που ήταν σχεδόν αδύνατο, παλέψαμε με εμπόδια που δεν θα πιστεύατε. Όταν είδα το πρόσωπο του να φωτίζεται στην πρεμιέρα μας στη Σάντα Μόνικα ήξερα ότι όλες οι μ#λ#κίες που άντεξα για χρόνια, άξιζαν» πρόσθεσε.

«Έπρεπε να τον δω πριν πεθάνει. Αν και συνήθως δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του, όταν εμφανίστηκα άνοιξε τα μάτια του και ξύπνησε, σχεδόν από θαύμα. Με κοίταξε και είπε ‘είσαι στην ώρα σου’ και γέλασε. Αυτός ήταν ο Μάικ. Βρήκε χιούμορ μέχρι το τέλος. Πριν τον αφήσω, του διαβάζαμε γράμματα και παίζαμε βίντεο από φίλους μας. Ήξερε ότι είχε αγαπηθεί. Πριν τον αφήσω μου έπιασε το χέρι όσο πιο σφιχτά μπορούσε και με κοίταξε στα μάτια. Εγώ απλώς έγνεψα. ‘Θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλον.. το υπόσχομαι’. Λίγες μέρες αργότερα… Έχασα τον φίλο μου. Ένας ήρωας. Ο ήρωάς μου. Ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου Νιούμι. Ακόμα κι αν ήταν για τόσο λίγο» κατέληξε.