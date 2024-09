Γιατί όλοι απογοητεύτηκαν από το νέο ντοκιμαντέρ για το Baywatch;

Ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Baywatch να πάρει την αντιμετώπιση του ντοκιμαντέρ «ωχ, κοίτα τη δεκαετία του ’90!».

Όμως το τετραμερές After Baywatch: Moment in the Sun είναι μια απογοήτευση, γιατί μοιάζει να έχει κολλήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους: πώς μπορεί να πάρει το εκπληκτικά δημοφιλές μελόδραμα των ναυαγοσωστών αρκετά σοβαρά ώστε να το εξετάσει ως πολιτιστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι, ως τηλεοπτική σειρά, παραμένει περισσότερο γνωστή για το τρέξιμο σε αργή κίνηση με αποκαλυπτικά η Rebecca Nicholson στον Guardian. μαγιό;

«Το πρώτο επεισόδιο δεν το ευνοεί καθόλου» γράφει η Rebecca Nicholson στον Guardian. «Το Baywatch ήταν πολλά πράγματα – γελοίο, παράλογο, διασκεδαστικό και ένα παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας – αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ είναι τόσο στεγνό που σχεδόν εντυπωσιάζει» συνεχίζει.

Αλτρουισμός και σεξαπίλ

Το Baywatch είχε να κάνει με τη «διάσωση, τη συμπόνια και τον αλτρουισμό», μας λένε, και προήλθε από «ειλικρινείς και αλτρουιστικές ρίζες». Απλώς έτυχε όλοι όσοι πλατσούριζαν μέσα από αυτά τα τεράστια κύματα αλτρουισμού να είναι πανέμορφοι και σέξι.

«Έπρεπε να είσαι όμορφος, αλλιώς δεν θα έμπαινες στο σόου», εξηγεί ο Billy Warlock, ο οποίος έπαιζε τον Eddie Kramer τα πρώτα χρόνια.

«Είναι κρίμα που επιλέγει αυτό το δρόμο από νωρίς, γιατί υπάρχουν πολλά ζουμερά ανέκδοτα διάσπαρτα στα επόμενα επεισόδια. Υπάρχουν επίσης ουσιαστικές συνεντεύξεις με όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα που εμπλέκονται, από τον David Hasselhoff και την Pamela Anderson μέχρι τη Nicole Eggert, την Erika Eleniak και τον Jeremy Jackson, και τι ιστορία έχει να πει…» συνεχίζει η Rebecca Nicholson στον Guardian.

Δείτε το τρέιλερ του «After Baywatch: Moment in the Sun»

«Πάρε το παιδί»

Προφανώς, ο ρόλος του Χόμπι ήταν ανάμεσα στον Jeremy Jackson, ο οποίος πήρε τον ρόλο, και σε έναν ελαφρώς μεγαλύτερό του ανερχόμενο, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. «Είπα, όχι, όχι, όχι, πάρε το παιδί», θυμάται ο Hasselhoff.

Η Carmen Electra παραδέχεται ότι εξακολουθεί να δείχνει στον κόσμο πώς να τρέχει με αυτό το περίφημο στυλ αργής κίνησης. Οι άνδρες μιλούν για τα πρωινά γυρίσματα στον ωκεανό και για το πώς αντιμετώπισαν τη «συρρίκνωση».

«Αλλά το πραγματικό κουτσομπολιό είναι αρκετά περιορισμένο, πράγμα που είναι περίεργο, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι πολλοί άνθρωποι θα το παρακολουθήσουν αυτό για να μάθουν περισσότερα για τις αλτρουιστικές ρίζες του Baywatch» σχολιάζει η Rebecca Nicholson.

«Στο αποκορύφωμά του, το 1996, το Baywatch εκτιμάται ότι είχε 1,1 δισεκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για την τηλεοπτική σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση»

Ένας αγωγός από το Playboy στο Baywatch

»Αλλά το After Baywatch παραπαίει τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες και τις αφήνει να κρέμονται, κουτσά-στραβά. Για παράδειγμα υπάρχει ένα ισχυρό υπόγειο ρεύμα που οδηγεί τη συζήτηση σχετικά με την αμερικανική σεμνοτυφία και την ελκυστικότητα της mainstream τηλεόρασης με τα ολοένα και πιο βαθιά ντεκολτέ.

»Η Eleniak θυμάται ότι, καθώς είχε ήδη ποζάρει για το Playboy, οι υπεύθυνοι της σειράς έπρεπε να παλέψουν για να την κρατήσουν στο πρώιμο Baywatch, τέτοια ήταν τα διπλά πρότυπα της εποχής. Σύντομα, όμως, καθιερώθηκε σταθερά ένας αγωγός από το Playboy στο Baywatch, ο οποίος λειτουργούσε και προς τις δύο κατευθύνσεις, με το περιοδικό να παίρνει μοντέλα από το καστ και να στέλνει άλλα μοντέλα στο καστ» σχολιάζει η Rebecca Nicholson.

Μια τόσο σεμνή ιστορία

«Το Baywatch ήταν περισσότερο γνωστό για τους σφιχτούς κοιλιακούς του παρά για τις πλούσιες ιστορίες του, και αυτό φαίνεται και στο ντοκιμαντέρ. Ταλαιπωρείται άβολα ανάμεσα σε έναν εορτασμό της σειράς και σε ένα χειροκρότημα.

»Κάποιος, σχετικά με το θέμα της εικόνας του σώματος, λέει ότι το Baywatch δημιούργησε μια τρέλα για τη γυμναστική που “ίσως ήταν καλή ή δεν ήταν καλή”. Κατά κάποιον τρόπο, η φράση αυτή συνοψίζει όλο το ντοκιμαντέρ.

»Πολλοί από τους πρωταγωνιστές του λένε ότι ακόμη και τώρα, το να έχουν το Baywatch στο βιογραφικό τους σημαίνει ότι αυτομάτως δεν τους παίρνουν στα σοβαρά» παρατηρεί η Rebecca Nicholson στον Guardian για να καταλήξει:

«Σκεφτόμουν συνέχεια το άγριο Muscles & Mayhem, που αφηγούνταν την εξωφρενική ιστορία των American Gladiators, και αναρωτιόμουν πώς το Baywatch – εξίσου εξωφρενικό, ένα άλλο τοτέμ της δεκαετίας του ’90 – κατέληξε σαν μια τόσο σεμνή ιστορία».

*To «After Baywatch: Moment in the Sun» είναι στο Disney+

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: YouTube