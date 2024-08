Η αποκάλυψη πρωταγωνιστή του Baywatch για τα γεννητικά του όργανα και τις λήψεις στη θρυλική σειρά

Ο πρωταγωνιστής του Baywatch David Chokachi αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούσε καλύτερα… τον εαυτό του ενώ φορούσε speedo σε κρύο καιρό.

Ο 56χρονος David Chokachi υποδύθηκε τον Cody Madison στη θρυλική σειρά Baywatch μεταξύ 1995 και 1999, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Πάμελα Άντερσον και ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Ο David Chokachi παραδέχτηκε ότι τα γυρίσματα νωρίς το πρωί σε χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούσαν γελοία συρρίκνωση του πέους του με αποτέλεσμα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο πρωταγωνιστής του Baywatch αποκάλυψε την τεχνική του για να δημιουργήσει λίγη κυκλοφορία και να ενισχύσει την εμφάνιση των γεννητικών του οργάνων.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ «After Baywatch: Moment In The Sun», ο David Chokachi σημείωσε πως το πρόβλημα ήταν ότι τα γυρίσματα ήταν πολλές φορές στις 6.30 το πρωί, είχε παγωνιά και έπρεπε να μπει στο νερό. Η συρρίκνωση των γεννητικών του οργάνων ήταν γελοία, όπως σημείωσε.

«Είχα τη δική μου τεχνική. Βασικά θα προσπαθούσα μια μικρή πετσέτα και θα την έκρυβα από κάτω και θα το γέμιζα. Τότε δημιουργούσε μια μικρή κυκλοφορία και μπορούσες να εκπροσωπήσεις τον εαυτό σου λίγο καλύτερα».

Τα θρυλικά ρεκόρ του Baywatch

Το ντοκιμαντέρ «Baywatch: Moment In The Sun» ρίχνει φως στο πολιτιστικό φαινόμενο που καθόρισε μια εποχή και παρέχει μια άνευ προηγουμένου ματιά στους ηθοποιούς που έδωσαν ζωή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.

Στο απόγειό της, η δημοφιλής σειρά προσέλκυε πάνω από ένα δισεκατομμύριο θεατές παγκοσμίως την εβδομάδα και 15 εκατομμύρια μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δημιούργησε μια spin-off ταινία και σύντομα θα επιστρέψει στην τηλεόραση πάνω από δύο δεκαετίες αφότου βγήκε στον αέρα.

Ο David Chokachi έγινε γνωστός αφού επιλέχθηκε ως Cody στα 24 του χρόνια το 1995 και έφυγε τέσσερα χρόνια αργότερα για να πάρει τον ρόλο του Jake McCartey στο Witchblade.

Μετά το τέλος της σειράς εμφανίστηκε σε διάφορα σόου, συμπεριλαμβανομένων του She Spies και Beyond the Break.

Το 2009 ο David Chokachi εμφανίστηκε στη σειρά reality Confessions of a Teen Idol, που ακολουθούσε πρώην αστέρια που προσπαθούσαν να αναβιώσουν την καριέρα τους.