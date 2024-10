Συναγερμός από την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι ξεκινά μεγάλη στρατιωτική άσκηση κοντά στην Ταϊβάν, διαμηνύοντας ότι πρόκειται για αυστηρή προειδοποίηση προς τις αυτονομιστικές δυνάμεις της νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🚨BREAKING: China starts military drills north, south, east, and west of #Taiwan, with planes and ships encircling the island pic.twitter.com/u36GMjuFff

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 13, 2024