Ένα αεροπλανοφόρο και δύο πολεμικά πλοία της Κίνας έπλευσαν ανάμεσα σε δύο ιαπωνικά νησιά κοντά στην Ταϊβάν, γεγονός που χαρακτηρίσθηκε σήμερα «εντελώς απαράδεκτο» από το Τόκιο.

«Μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου από κινεζικά στρατιωτικά αεροπλάνα και τις κινήσεις κινεζικών πολεμικών πλοίων και άλλων σκαφών γύρω από την Ιαπωνία, το επεισόδιο αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο από την άποψη της ασφάλειας για την Ιαπωνία και την περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Χιρόσι Μορίγια.

«Εκφράσαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας στην Κίνα μέσω διπλωματικών διαύλων», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Το Πεκίνο απάντησε γρήγορα αναφέροντας ότι δεν βλέπει τίποτα το επιλήψιμο στο επεισόδιο αυτό.

