Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε 37 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από τη νήσο, κινούμενα προς τον «δυτικό Ειρηνικό», για να προσνηωθούν σε κινεζικό νέο αεροπλανοφόρο στο πλαίσιο γυμνασίων.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε περί τις 09:30 (τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας) ανέφερε πως στα «37 κινεζικά αεροσκάφη» που εντοπίστηκαν συγκαταλέγονταν καταδιωκτικά, βομβαρδιστικά και drones. Τα 36 από τα 37 πέρασαν τη διάμεση γραμμή η οποία χωρίζει το στενό της Ταϊβάν, πλάτους 180 χιλιομέτρων, ανάμεσα στο νησί και στην ηπειρωτική Κίνα.

