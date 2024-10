«Υποκλίθηκε» στον Μέσι ο Γκουαρντιόλα: «Μπορεί να δείχνω ασέβεια αλλά είναι καλύτερος από Μαραντόνα και Πελέ»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα συνεργάστηκε με τον Μέσι για τέσσερα χρόνια στην Μπαρτσελόνα και αυτή τους η συνεργασία φαίνεται πως του έμεινε αξέχαστη.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ουκ ολίγες φορές αποθεώσει τον Αργεντινό που μαζί του κατέκτησε τρεις τίτλους στην La Liga και δύο Champions League.

«Για μένα είναι εύκολο να πω ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, αλλά όλα τα αστέρια συγκεντρώθηκαν την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Γκουαρντιόλα στην ιταλική τηλεοπτική εκπομπή «Che Tempo Che Fa». «Αν είναι ο GOAT;

Ίσως αυτό είναι έλλειψη σεβασμού προς τον Πελέ και τον Μαραντόνα, αλλά για μένα είναι. Δεν έχω δει ποτέ κάποιον σαν αυτόν ως προπονητής, δεν μπορείς να φανταστείς να διατηρεί αυτή τη συνέχεια για 15-20 χρόνια. Όταν τον βλέπεις από κοντά, σκέφτεσαι τον Τάιγκερ Γουντς ή τον Μάικλ Τζόρνταν, είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του».

1⃣🇦🇷 Pep Guardiola: “Leo Messi is the best football player ever”.

“Maybe I’m disrespecting Pelé and Diego Maradona but I can’t imagine anyone like Messi, with his consistency”.

“He’s unique”, tells Che Tempo Che Fa. pic.twitter.com/whA5pGoDBj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2024