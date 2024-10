Δεν υπάρχει ο Γκουαρντιόλα: Έδωσε οδηγίες στον Τραορέ για το πως να σκοράρει (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 3-2 της Φούλαμ και επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα εξασφάλισε και το τρίποντο αλλά ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συζήτησης ήταν η έλλειψη ψυχραιμίας του Ανταμά Τραορέ μπροστά στο τέρμα.

Ο Ισπανός ακραίος επιθετικός της Φούλαμ απόλεσε αρκετές ευκαιρλιες και μάλιστα μέσα από την περιοχή με αποτέλεσμα η ομάδα του να μην καταφέρει να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρντιόλα, φαινόταν να μιλά με τον πρώην εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, για αρκετά λεπτά, δίνοντας του οδηγίες για το πως να σκοράρει όταν του παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Pep Guardiola loves football so much that

after Traoré kept missing chances

he went over at full time to

coach the opponent player #pep #pepguardiola #football #futbol #soccer #coach #mancity #genius pic.twitter.com/lKcY6zKyW0

— Robert Earnshaw (@RobertEarnshaw) October 5, 2024