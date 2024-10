«Άχαστος» ο Γιαμπουσέλε στο ντεμπούτο του με τους Σίξερς (vid)

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Φιλαδέλφια Σίξερς έκανε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, στη νίκη με 139-84 επί των Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς.

Ο πρώην φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση σκοράροντας 15 πόντους χωρίς να χάσει σουτ.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος ψηλός μέτρησε 5/5 δίποντα και 1/1 τρίποντο, έχοντας μόνο μία άστοχη βολή (2/3), ενώ μάζεψε και 1 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ στα 16.30″ που αγωνίστηκε.

Από 15 πόντους πρόσθεσαν επίσης και οι Ταϊρίς Μάξι, Τζάρεντ ΜακΚέιν και Ρέτζι Τζάκσον, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Τζοέλ Εμπίντ και Πολ Τζορτζ.

Guerschon Yabusele makes his debut with the 76ers without missing a single shot 😎

15 PTS

6/6 FGM

2 AST

…in 16minutespic.twitter.com/PpEpR4ifMD

— BasketNews (@BasketNews_com) October 8, 2024