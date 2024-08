Οριστικό: Αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τους Σίξερς ο Γιαμπουσέλε (pic)

Αποχαιρετά τη Ρεάλ Μαδρίτης και… μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε! Ο Γάλλος διεθνής πάουερ φόργουορντ επιστρέφει στο ΝΒΑ, όπου αγωνίστηκε το διάστημα 2017-19 με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Σίξερς.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Άντριαν Βονιαρόφσκι, ο Γιαμπουσέλε ήρθε σε συμφωνία για μία σεζόν με τους Σίξερς. Το ποσό που έχει λαμβάνειν από τη νέα ομάδα του ανέρχεται στα 2,1 εκατ. δολάρια. Όμως, για να αποδεσμευτεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης, o όρος buy out στο συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» προβλέπει 2,5 εκατ.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε από το 2021 και το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει στο τέλος της σεζόν 2024-25. Όμως, ο ίδιος αποφάσισε να μην περιμένει και να επιστρέψει άμεσα στο ΝΒΑ.

Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe

