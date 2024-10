«Σοκαριστικό» για τη Γερμανία το μακελειό που προκάλεσε το Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Η διπλωματία της Γερμανίας χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «σοκαριστικό» τον πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό της προηγουμένης εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Raneen Sawafta ).

«Ο υψηλός αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Τούλκαρεμ είναι σοκαριστικός», έκρινε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας μέσω X.

«Στον αγώνα του εναντίον της τρομοκρατίας, ο ισραηλινός στρατός έχει την υποχρέωση να προστατεύει τους αμάχους στη Δυτική Οχθη», πρόσθεσε.

Die hohe Zahl ziviler Opfer bei einem israelischen Luftschlag in #Tulkarem ist schockierend. Beim Kampf gegen den Terror ist die israelische Armee verpflichtet, Zivilist*innen in der #Westbank zu schützen. Palästinenser wie Israelis haben Recht auf ein Leben in Sicherheit.

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 4, 2024