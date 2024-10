Λίβερπουλ: Εκτός για ένα μήνα ο Άλισον – Ποια παιχνίδια θα χάσει

Η Λίβερπουλ πέρασε δύσκολα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με μοναδικό σκόρερ τον Ζότα στο 9ο λεπτό.

Στην ομάδα του Άρνε Σλοτ όμως υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του Άλισον Μπέκερ, που αποχώρησε τραυματίας στο 79ο λεπτό.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος έπεσε στο έδαφος ζητώντας αλλαγή και ο Βίτεσλαβ Γιάρος τον αντικατέστησε κάνοντας το ντεμπούτο του με την ομάδα του Άρνε Σλοτ, καθώς ο Κουίβιν Κέλεχερ ήταν εκτός αποστολής λόγω ίωσης.

🚨⚠️ Van Dijk: “Alisson’s injury doesn’t look good”.

“It looks like a hamstring injury which was already bothering him, and from which he recovered”. pic.twitter.com/6y0pUoahui

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2024