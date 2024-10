Το «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» του ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς πίνακες στον κόσμο και τώρα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ξέρουν τον λόγο.

Αυτό που έκαναν ήταν να μετρήσουν τον τρόπο που αντιδρά ο εγκέφαλος του εκάστοτε θεατή όταν βλέπει το έργο.

Το μουσείο Mauritshuis στη Χάγη, το οποίο στεγάζει το αριστούργημα του 17ου αιώνα, ανέθεσε σε νευροεπιστήμονες να μετρήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα κατά την προβολή του πορτρέτου και άλλων γνωστών έργων.

Ανακάλυψαν ότι ο θεατής αιχμαλωτίζεται από ένα ειδικό νευρολογικό φαινόμενο που ονόμασαν «Sustained Attentional Loop», το οποίο πιστεύουν ότι είναι μοναδικό στο «Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι».

Το μάτι του θεατή τραβιέται αυτόματα πρώτα στο μάτι της ίδιας της κοπέλας, έπειτα προς τα κάτω στο στόμα της, έπειτα απέναντι στο μαργαριτάρι, έπειτα πίσω στο μάτι και έτσι συνεχίζεται.

Αυτό σας κάνει να κοιτάτε τον πίνακα περισσότερο από τους άλλους, εξήγησε ο Martin de Munnik, από την ερευνητική εταιρεία Neurensics που διεξήγαγε τη μελέτη.

«Πρέπει να δίνετε προσοχή είτε το θέλετε είτε όχι. Πρέπει να την αγαπάς είτε το θέλεις είτε όχι», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Μετρώντας τα εγκεφαλικά κύματα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης ότι ο precuneus, το τμήμα του εγκεφάλου που διέπει τη συνείδηση και την προσωπική ταυτότητα, διεγείρεται περισσότερο.

«Ήταν προβλέψιμο ότι το ‘Κορίτσι’ ήταν ιδιαίτερο. Αλλά το γιατί ήταν επίσης μια έκπληξη για εμάς», δήλωσε ο De Munnik.

Είπε ότι ήταν η πρώτη γνωστή μελέτη που χρησιμοποίησε μηχανήματα σάρωσης εγκεφάλου EEG και MRI για τη μέτρηση της νευρολογικής απόκρισης στο έργο τέχνης.

