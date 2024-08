Ο πιο ακριβός πίνακας στον κόσμο και ένα νέο… Λούβρο (εικόνα)

Ο πιο ακριβός πίνακας στον κόσμο βρισκόταν για χρόνια εκτός οπτικής επαφής σε ένα θησαυροφυλάκιο στη Γενεύη, με τον ιδιοκτήτη του να ελπίζει ότι θα αποτελέσει την «άγκυρα» μιας νέας γκαλερί τέχνης στη Σαουδική Αραβία, όπως αποκαλύπτεται.

Το Salvator Mundi, το οποίο πωλήθηκε έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων (360 εκατομμυρίων λιρών) το 2017, αφού αποδόθηκε στον Λεονάρντο ντα Βίντσι, φυλάσσεται από τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως αναφέρει ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC.

Αντίθετα με τις αναφορές ότι κρέμεται στο ιδιωτικό γιοτ του πρίγκιπα διαδόχου, ένας από τους έμπιστούς του δήλωσε ότι μαραζώνει στην αποθήκη από την αγορά του που έσπασε το ρεκόρ.

Επίκεντρο ενός νέου Λούβρου ο πίνακας Salvator Mundi

Ο Bernard Haykel, καθηγητής καθηγητής Εγγύς Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Princetown, δήλωσε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ του είχε πει ότι ήθελε να «χτίσει ένα πολύ μεγάλο μουσείο στο Ριάντ», την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, με το Salvator Mundi ως «αντικείμενο άγκυρας» και δέλεαρ για την προσέλκυση εκατομμυρίων τουριστών.

Ο Haykel δήλωσε στο The Kingdom: The World’s Most Powerful Prince ότι όταν ρώτησε τον πρίγκιπα για το πού βρίσκεται το Salvator Mundi, εκείνος του είπε ότι επιθυμούσε να αντιγράψει το Λούβρο, υποστηρίζοντας ότι το 90% των επισκεπτών του ερχόταν μόνο για να δει ένα άλλο έργο του Λεονάρντο, τη Μόνα Λίζα.

Ο Haykel δήλωσε ότι η αγορά του έργου τέχνης από τον πρίγκιπα διάδοχο, η οποία δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί επίσημα, ήταν επίσης μια σκόπιμη πρόκληση προς τη συντηρητική ισλαμική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

«Η ιδέα ήταν ότι θα είχατε έναν πίνακα του Λεονάρντο που θα κρεμόταν σε αυτό το μουσείο και θα βοηθούσε στην προσέλκυση τουριστών», δήλωσε ο Haykel. «Θα μπορούσες επίσης να βάλεις μια άλλη πινελιά σε [αυτόν] και να πεις ότι αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους πίνακες του Ιησού στον δυτικό κόσμο και ότι μας ανήκει».

Η πολιτισμική άνοδος της Σαουδικής Αραβίας

Ο Haykel είπε επίσης ότι ο Σαουδάραβας υπουργός Πολιτισμού, πρίγκιπας Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, του είχε πει ότι ο Salvator Mundi «βρισκόταν σε αποθήκη στη Γενεύη από τότε [που αγοράστηκε το 2017] – δεν υπάρχει καμία αλήθεια ότι κρεμόταν στο γιοτ του ή στο παλάτι του».

«Ουσιαστικά περιμένει να ολοκληρωθεί το μουσείο και μετά θα κρεμαστεί στο μουσείο», πρόσθεσε ο Haykel.

Η σειρά ντοκιμαντέρ δύο τμημάτων, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα στο BBC2, διερευνά την άνοδο του πρίγκιπα διαδόχου σε διάδοχο μιας από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου και την προσπάθειά του να τη μετατρέψει σε πολιτιστική δύναμη.

Ορισμένοι ηγέτες της τέχνης έχουν αποδεχθεί θέσεις στη Σαουδική Αραβία, όπως η Iwona Blazwick, πρώην διευθύντρια της Whitechapel Gallery στο Λονδίνο, και, πιο πρόσφατα, ο Hartwig Fischer, πρώην διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.

Ο πίνακας Salvator Mundi είχε αγοραστεί για μόλις 1.175 δολάρια

Η αγορά του Salvator Mundi το 2017 στον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη είναι, αναμφισβήτητα, η πιο δραματική αγορά έργων τέχνης του περασμένου αιώνα. Είχε δοθεί εκτίμηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά μια σειρά από προσφορές ώθησαν την τιμή πολύ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ για δημόσια πώληση οποιουδήποτε έργου τέχνης.

Σηματοδότησε μια εξαιρετική άνοδο της αξίας του πίνακα, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, είχε αγοραστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 για μόλις 1.175 δολάρια.

Μετά από σημαντικές εργασίες συντήρησης παρουσιάστηκε σε έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου το 2011, όπου ο κατάλογος τον απέδωσε οριστικά στον Λεονάρντο.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες στον κόσμο της τέχνης ως προς το πόσο μεγάλη ήταν η συμμετοχή του Λεονάρντο. Πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι η κατώτερη ποιότητά του σε σύγκριση με έργα όπως η Μόνα Λίζα υποδηλώνει ότι έχει ζωγραφιστεί σε μεγάλο βαθμό από τους μαθητές του καλλιτέχνη ή από άλλον καλλιτέχνη συνολικά.