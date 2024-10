Οι χρήστες της Bank of America ανέφεραν εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας σήμερα, με ορισμένους να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, ενώ άλλοι παραπονέθηκαν για ανακριβή υπόλοιπα, με μερικούς να βλέπουν μέχρι και μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους.

Πάνω από 20.000 άτομα ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα με το σύστημα της Bank of America, σύμφωνα με το Downdetector, έναν ιστότοπο που αναφέρει τις διακοπές λειτουργίας.

Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες, το 56%, ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα με το online banking, ενώ το 43% είχε πρόβλημα με το mobile banking, σύμφωνα με τους τελευταίους αριθμούς του ιστότοπου. «Κατάφερε κανείς να πληρώσει λογαριασμούς ή να κάνει ανάληψη χρημάτων;» έγραψε ένας χρήστης της Bank of America σε σχόλιο την Τετάρτη στο Downdetector.

Ορισμένοι πελάτες δήλωσαν νωρίτερα ότι οι τηλεφωνικές γραμμές της τράπεζας ήταν εκτός λειτουργίας, ενώ άλλοι παραπονέθηκαν για μεγάλο χρόνο αναμονής και πολλαπλές μεταβιβάσεις κλήσεων.

Η ομάδα κοινωνικών δικτύων της τράπεζας απάντησε στους πελάτες, κατευθύνοντάς τους να συνδεθούν μέσω άμεσων μηνυμάτων. Η τράπεζα σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει πως το πρόβλημα κοντεύει να λυθεί.

Backend issues on systems from Bank of America to Amazon to Canva will be a feature going forward.

Lots of quality control teams in tech got laid off. Same with experts who knew how systems and architecture worked. https://t.co/mvJfScg6bv

— People’s Art of War 人民兵法 (@pplsartofwar) October 2, 2024