Το μήνυμα του Φουρνιέ για την απόσυρση του Ντέρικ Ρόουζ: «Ο πιο ταπεινός άνθρωπος στο NBA»

Τίτλους τέλους έριξε στην καριέρα του ο Ντέρικ Ρόουζ. Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα «What if» στην ιστορία του NBA, ο Αμερικανός γκαρντ που ταλαιπωρήθηκε σε όλη τη διαδρομή του από τραυματισμούς, είπε «αντίο» στο άθλημα του μπάσκετ.

Ο Εβάν Φουρνιέ, που αγωνίζεται πλέον στη χώρα μας για τον Ολυμπιακό, υπήρξε συμπαίκτης του Ρόουζ για δύο σεζόν συμπαίκτες στους Νικς και έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα και να εκφράσει τον θαυμασμό του για τον 35χρονο γκαρντ.

«Χωρίς αμφιβολία ο πιο ταπεινός άνθρωπος που υπήρχε στο Πρωτάθλημα. Μοναδικός. Απόλαυσε την απόσυρσή σου, αδερφέ», έγραψε ο 32χρονος, άσος του Ολυμπιακού σε ανάρτησή του στο «X».

Without a doubt the most humble man I’ve been around in the League.

One of one.

Enjoy retirement brother @drose

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 26, 2024