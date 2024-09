Φουρνιέ: «Πεπρωμένο μου ο Ολυμπιακός – Περήφανος που είμαι εδώ» (vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στην Euroleague έχοντας πυροδοτήσει τη «βόμβα» Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος που έχει ήδη κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα, μίλησε στην κάμερα της Euroleague στο πλαίσιο της media day των Πειραιωτών και σχολίασε το περίφημο πλέον tweet που είχε κάνει τον Μάιο του 2022, όταν και είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

«Βλέποντας ξανά εκείνο το tweet το 2022… Πάντα έβλεπα τον Ολυμπιακό σαν πιθανό προορισμό. Και το πεπρωμένο! Ήταν η μοίρα! Είμαι τόσο περήφανος που βρίσκομαι εδώ».

It was destiny 🔴⚪️@EvanFourmizz on his Olympiacos tweet back in 2022 👀 pic.twitter.com/LBR1qdXJuP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 17, 2024