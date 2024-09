Αλλαγή έδρας σε ευρωπαϊκό ματς του Παναθηναϊκού (pic)

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, Νιου Σεντς, αλλάζει έδρα και δεν θα υποδεχθεί το «τριφύλλι» στο κανονικό της γήπεδο, διότι αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA.

Συγκεκριμένα, η Νιου Σεντς θα αγωνιστεί στο «Κρόουντ Μίντοου», γήπεδο το οποίο ανήκει στην, επίσης ουαλική, Σριούσμπερι Τάουν, χωρητικότητας 9.875 θέσεων.

Εκεί θα παίξει ο Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, όπως επίσης και οι Αστάνα, Τζουργκάρντεν, που θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Νιου Σεντς.

🏟️ Shrewsbury are pleased to announce a new partnership with The New Saints that will see UEFA Conference League football played at the Croud Meadow

⚽️ The Cymru Premier side will take on FC Astana, Djurgården & Panathinaikos in the league stage of the competition#Salop 🔷🔶

— Shrewsbury Town FC (@shrewsburytown) September 23, 2024