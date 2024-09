Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκο: Βασικός ο Ουναΐ (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό (18:00) για την 5η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Στην αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Ντιέγκο Αλόνσο, δίνει φανέλα βασικού στον Ουναΐ, αφήνοντας στον πάγκο τον Μαξίμοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Ντιέγκο Αλόνσο παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με 4-2-3-1, έχοντας τον Ντραγκόφσκι μπροστά από την εστία και τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στην τετράδα της άμυνας. Οι Αράο και Ουναΐ θα είναι στα χαφ, με τους Τετέ και Πελίστρι στα δύο άκρα και τον Μπακασέτα πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Η 11άδα: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναΐ, Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι και Ιωαννίδης.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι: Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μπάλντοκ, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς και Γερεμέγεφ.

Our starting 11 for today’s game against Panserraikos #Panathinaikos #PAOFC #StoiximanSuperLeague #PAOPANS pic.twitter.com/rM5rP3c6C8

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 22, 2024