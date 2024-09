Ο Μπράβο σταμάτησε την μπάλα αλλά θέλει να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα για να «καλύψει» το κενό του Τερ Στέγκεν

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε στο «Λα Θεράμικα» 5-1 της Βιγιαρεάλ και εδραιώθηκε στην πρώτη θέση της La Liga και στο +4 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του Μαρκ Τερ Στέγκεν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου επισκίασε το αποτέλεσμα και αποδείχθηκε σοβαρότατος, αφού ο Γερμανός θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 8 μήνες.

Παρόλα αυτά, ένας πρώην «μπλαουγκράνα» τερματοφύλακας, ο Κλαούντιο Μπράβο, είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην ενεργό δράση, αφού είχε αποσυρθεί πριν από έναν μήνα από την Μπέτις και έβαλε τέλος στην καριέρα του.

Ο λόγος; Για να «καλύψει» το κενό που αφήνει πίσω του ο Τερ Στέγκεν, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Βιγιαρεάλ και να βοηθήσει τους Καταλανούς.

🚨 41-year old Claudio Bravo, who retired from football last month, has revealed that he’d be willing to return to Barcelona following the injury to Marc-André ter Stegen.

(Source: WinWin) pic.twitter.com/jTsHOFJoO6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 23, 2024