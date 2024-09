Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα: Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα ο Τερ Στέγκεν – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον τραυματισμό του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα Τερ Στέγκεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ για την 6η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, με την αντίδρασή του ίδιου , αλλά και των γύρω του να δείχνουν πως δεν επρόκειτο για κάτι απλό.

Τελικά, όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα», μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος Γερμανός γκολκίπερ Τερ Στέγκεν υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί του πόδι και θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Έτσι, ο Τερ Στέγκεν αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 8 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ξαναπαίξει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Έτσι η Μπαρτσελόνα αναγκάζεται να προβεί ενδεχομένως σε μεταγραφή είτε τώρα, είτε στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό του Γερμανού κίπερ.

❗ [MEDICAL NEWS]

Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2024