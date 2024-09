Μεγάλο «μπαμ»: Επιστρέφει στη Εuroleague o Μαριάνοβιτς (pic)

Ύστερα από εννέα χρόνια μακριά από τη Euroleague, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς είναι έτοιμος να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.

Κι αυτό γιατί ο Σέρβος σέντερ συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και τη Φενέρμπαχτσε, όπως γνωστοποίησε ο Ντονάνας Ούρμπονας.

Ο πρώην ψηλός του Ερυθρού Αστέρα υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. ενώ σύμφωνα πάντα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο υπάρχει και ρήτρα αποχώρησης και στις δύο πλευρές ώστε ο παίκτης να αποχωρήσει τον Ιανουάριο αν συμφωνηθεί.

Την περσινή σεζόν ο Μαριάνοβιτς έπαιξε 14 αγώνες στο ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς, έχοντας 3,2 πόντους και 2,3 ριμπάουντ σε 5,1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρo. Τα προηγούμενα χρόνια φόρεσε τις φανέλες των Μάβερικς, Σίξερς, Κλίπερς, Πίστονς και Σπερς.

Fenerbahce has signed Boban Marjanovic to a 1-year deal that includes an exit clause allowing both sides to opt out of the contract until January, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 17, 2024