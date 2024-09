Η Euroleague ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Μετράμε αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague, και οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν συνεχίζονται, με τους διοργανωτές να είναι αρκετά… ενεργοί.

Όπως γνωστοποίησε μέσα από τα social media η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Rivalries», που θα επικεντρώνεται στις μεγάλες αντιπαλότητες ομάδων από την ίδια χώρα. Όπως είναι προφανές από αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει το ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

«Μια σειρά που αποκαλύπτει μερικές από τις σημαντικότερες ιστορικές αντιπαλότητες και ντέρμπι στον κόσμο του αθλητισμού, πώς ξεκίνησαν, τι τους τροφοδοτεί και τις καθοριστικές στιγμές.

Διαιρεμένες πόλεις και χώρες συναντώνται στο γήπεδο. Από το «El Clásico» στην Ισπανία και το «Αιώνιο Ντέρμπι» στο Βελιγράδι μέχρι τις αντιπαλότητες Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας.

Αυτή η σειρά διερευνά πώς ο αθλητισμός είναι ένα παράθυρο στον ευρύτερο κόσμο, βουτώντας βαθιά στους πολιτιστικούς και ιστορικούς διαχωρισμούς που πυροδοτούν και καθορίζουν αυτά τα παιχνίδια.

Μεγάλοι ήρωες – από το παρελθόν και το παρόν – μας ταξιδεύουν μέσα από τις αντιπαλότητες, γιατί έχουν σημασία και τι επιφυλάσσει το μέλλον.

Εμπλέκουμε τους «ultras» για να δούμε από κοντά τι κάνει αυτές τις αντιπαλότητες τόσο σημαντικές, βαθιά ριζωμένες και μοναδικές».

𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐑𝐈𝐄𝐒 – A documentary series 🎞️

🎬A series revealing some of the major historical rivalries and derbies in the world of sports how they started, what fuels them and the defining moments.

🇪🇸🇷🇸🇬🇷🇹🇷🇹🇷🇮🇹 Divided cities and countries meeting on the court. From ‘El… pic.twitter.com/caZPqJRgEj

