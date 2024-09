Μπαρτσελόνα: Η Αϊτάνα θα γίνει η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του κόσμου

Η Αϊτάνα Μπονματί αποτελεί το μεγαλύτερο «όπλο» της γυναικείας ομάδας της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια και οι μπλαουγκράνα δουλεύουν έτσι ώστε να την διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι 26χρονη μέσος έχει φτάσει σε συμφωνία με τους Καταλανούς για την υπογραφεί νέου «χρυσού» συμβολαίου, το οποίο αναμένεται να την καταστήσει την πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο.

Με αυτό τον τρόπο η κάτοχος της Χρυσής Μπάλας θα να ρίξει άγκυρα στην Βαρκελώνη αψηφώντας το έντονο ενδιαφέρον της Τσέλσι, η οποία της προσέφερε 11 εκατ. ευρώ ετησίως.

Έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν το 2022-23, κατά την οποία οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του Champions League και κέρδισε τόσο τη Χρυσή Μπάλα όσο και το βραβείο καλύτερης παίκτριας της FIFA, η Μπονματί συνέχισε την εκπληκτική της φόρμα το 2023-24, εξασφαλίζοντας άλλον έναν ευρωπαϊκό τίτλο και ένα δεύτερο τρεμπλ για την ομάδα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε γνωστό πως η Μπονματί είναι υποψήφια για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για το 2024, μαζί με πολλές άλλες συμπαίκτριες της Μπαρτσελόνα, όπως οι Γκουιχάρο, Χάνσεν, Παραγιουέλο, Πουτέγιας και Παγιόρ. Η επικείμενη ανανέωση της Μπονμάτι θα ακολουθήσει την επέκταση του συμβολαίου της Αλέξια Πουτέγιας τον Μάιο.

🚨 Chelsea offered Aitana Bonmatí €11 million over four years, but she rejected them. ❌

📈 She is set to become the highest-paid player in women’s football history when she signs a new contract with Barcelona until 2028.

(Source: Relevo) pic.twitter.com/bkGhZLBHre

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 7, 2024