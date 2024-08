«Τα βρήκαν Μπαρτσελόνα – Λειψία για τον Ντάνι Όλμο» (pic)

Στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής έφτασε η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη Λειψία από τη Δευτέρα και οι δύο ομάδες φαίνεται πως έδωσαν τα χέρια για τη μετακίνηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού στη Βαρκελώνη.

Ο Ισπανός μέσος κατέγραψε 25 συμμετοχές με 8 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα ης Λειψίας, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες πραγματοποίησε ονειρικές εμφανίσεις στο Euro 2024, κατακτώντας με την εθνική Ισπανίας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.

€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.

Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024