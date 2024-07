Ξανά άτυχος ο Φάτι: Τραυματίστηκε και χάνει την προετοιμασία της Μπαρτσελόνα στις ΗΠΑ

Άτυχος για ακόμα μία φορά στάθηκε ο Άνσου Φάτι στην Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός εξτρέμ των μπλαουγκράνα τραυματίστηκε λίγα 24ωρα πριν αναχωρήσει η ομάδα του Χάνσι Φλικ για τις ΗΠΑ όπου θα διεξαχθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της το φετινό καλοκαίρι.

Ο Φάτι είχε βρει ρυθμό στις τελευταίες προπονήσεις και μάλιστα ο νέος προπονητής της Μπάρτσα είχε εντυπωσιαστεί από το επίπεδο του και τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε για να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν. Όμως σύμφωνα με την ενημέρωση των Καταλανών, ο 21χρονος ακραίος επιθετικός, αποκόμισε στη σημερινή προπόνηση έναν τραυματισμό στο πόδι και έτσι δεν θα ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα στις ΗΠΑ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο νεαρός εξτρέμ αναμένεται να παραμείνει στη Βαρκελώνη για να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του. Προς το παρόν δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση όσον αφορά το μέλλον του, με το ενδεχόμενο της αποχώρησης του πάντως να παραμένει ανοιχτό.

MEDICAL NEWS | In Tuesday’s training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2024