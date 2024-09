ΕΚΠΑ – Harvard: Εντατικό Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών “Clinical Epidemiology: From Theory to Application”

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας των Πανεπιστημίων Harvard και Ε.Κ.Π.Α., το οποίο αφορά τη συνεργασία των Τμημάτων Επιδημιολογίας του T.H. Chan School of Public Health και της Ιατρικής Σχολής των δύο Πανεπιστημίων, ανακοινώνεται η έναρξη Εντατικού Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “Clinical Epidemiology: From Theory to Application”, το οποίο οδηγεί στην απονομή Βεβαίωσης (Certificate).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 21-25 Οκτωβρίου 2024, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, με διδάσκοντες τους Διευθυντές των Τμημάτων Επιδημιολογίας των δύο Πανεπιστημίων.

Στο πρόγραμμα δεκτοί γίνονται έως και 32 μεταπτυχιακοί φοιτητές (φοιτητές ΠΜΣ ή υποψήφιοι διδάκτορες) Σχολών Επιστημών Υγείας (ενδεικτικά Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικού και Νοσηλευτικής), με βασικό πτυχίο βιοϊατρικών επιστημών. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα 1/9/2024-20/9/2024 .

Θα χορηγηθούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ΕΔΩ.