Γνωστός στις αυστριακές αρχές ο δράστης των επιθέσεων στο Μόναχο

Ο δράστης της επίθεσης εναντίον αστυνομικών στο Μόναχο ήταν γνωστός ως πιθανός ισλαμιστής στις αυστριακές αρχές, οι οποίες του είχαν απαγορεύσει μάλιστα την οπλοφορία, αλλά όχι και στις γερμανικές αρχές ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ και βίντεο, κάτω).

Ο 18χρονος Εμρά Ι., ο οποίος γεννήθηκε στην Αυστρία και κατείχε γερμανικό διαβατήριο, ήταν βοσνιακής καταγωγής και τα προηγούμενα χρόνια ζούσε στην περιοχή του Ζάλτσμπουργκ.

The shooter near the Israeli consulate in Munich today was using a WWII Nazi manufactured rifle. He was known to the Austrian authorities as an 18 year-old Islamist from Bosnia. He opened fire at a memorial for the victims of the Nazis and was neutralized by the police. https://t.co/egfZiSWSMX pic.twitter.com/wNu30DW1m4

