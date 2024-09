Ο άνδρας που συμμετείχε νωρίτερα σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό στο Μόναχο υπέκυψε στο μεταξύ στα τραύματά του, δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 09:00 (τοπική ώρα) ένας άνδρας με μακρύκανο όπλο έφθασε μπροστά στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό και πυροβόλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο φυλάκιο μπροστά από το κτίριο.

There are unconfirmed reports of a shooting incident outside of the Israeli consulate in Munich.

Local media are reporting that a suspect was shot and injured by police officers after opening fire in the area.

It is still unclear if the incident is terror-related.

