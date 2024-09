Είναι γνωστό πως η βασίλισσα Ελισάβετ λάτρευε τα άλογα και την ιππασία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της ζωής της, καθώς βρισκόταν σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, οι γιατροί την είχαν συμβουλεύσει να αντικαταστήσει τα ψηλά άλογα, από το μεγάλο ύψος των οποίων η πτώση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, με ένα μικρότερου μεγέθους αλογάκι.

Έτσι, η Έμμα έγινε το αγαπημένο της πόνι, το οποίο μάλιστα στην κηδεία της παρακολούθησε τη νεκρική πομπή να μπαίνει στο Κάστρο του Γουίνδσορ και να οδεύει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Λίγες εβδομάδες πριν η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου αφήσει την τελευταία της πνοή, έκανε μία βόλτα με την Έμμα, γνωρίζοντας ότι θα ήταν η τελευταία τους συνάντηση.

Ο Τέρι Πέντρι, ο επί χρόνια επικεφαλής του προσωπικού στο κάστρο του Ουίνδσορ, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι η εκλιπούσα βασίλισσα ήταν τόσο αδύναμη και μικροσκοπική που έπρεπε να τη βοηθήσει να σηκωθεί, παρόλο που επέμεινε να σκαρφαλώσει μόνη της στη σέλα. Μάλιστα, αντί να ιππεύσει δίπλα της ως συνήθως, η Ελισάβετ του ζήτησε για πρώτη φορά να περπατήσει δίπλα της για να μην πέσει.

Ο Πέντρι επί 28 χρόνια βρισκόταν στο πλευρό της βασίλισσας. Ήταν από τους αγαπημένους της και πιο έμπιστους υπηρέτες της. Στη συνέντευξη, που παραχώρησε στο podcast Rosebud With Gyles Brandreth, ανέφερε ότι η Ελισάβετ στις 18 Ιουλίου του 2022, λιγότερο από οκτώ εβδομάδες πριν από το θάνατό της, κατέβηκε στους στάβλους για να δει την Έμμα.

«Η τελευταία φορά μαζί της δεν ήταν βόλτα με άλογο, περπατούσα. Ήταν αρκετά αδύναμη. Στην πραγματικότητα κατέληξε να είναι πιο μικροσκοπική από τη βασίλισσα Ελισάβετ [τη μητέρα της], τα τελευταία τέσσερα χρόνια της όταν ήταν αρκετά άσχημα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Περπατούσα μαζί της, με κοίταξε και είπε: “Αυτό δεν μου έχει συμβεί από τότε που ήμουν πριγκίπισσα”. Ρώτησα “Τι;” και απάντησε: “Κάποιος να περπατάει δίπλα μου έτσι”. Τότε της είπα “Αν θέλετε να απομακρυνθώ, θα απομακρυνθώ ή θα πάω να πάρω ένα άλλο πόνυ και θα ιππεύσω μαζί σας”. Είπε “Όχι, όχι, απλά περπάτησε δίπλα μου”».

«Και της είπα, “Άσε με να σε βγάλω μια φωτογραφία”. Ρώτησε γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Και αποκρίθηκα: “Λοιπόν, θα ήθελες ένα για το λεύκωμά σου. Το πόνι σου είναι 26 ετών και εσύ είσαι 96, αυτό πρέπει να είναι ρεκόρ”. Σε αυτό, η αείμνηστη βασίλισσα απάντησε: “Υποθέτω ότι έχεις δίκιο”».

Ο Πέντρι συμπλήρωσε ότι η βασίλισσα «ήρθε για μια συνομιλία και ένα τελευταίο αντίο στην Έμμα. Μπορεί να σκεφτόταν πράγματα που δεν ξέρω, αλλά με κοίταξε και είπε: “Ήσουν πολύ αγενής μαζί μου χθες”. Είπα: “Μεγαλειοτάτη, λυπάμαι πολύ, αλλά τι εννοείτε, αγενής; Αν ήμουν, ζητώ συγγνώμη, δεν θα ήταν σκόπιμα και ζητώ συγγνώμη. Ήταν κάτι που είπα;”».

«“Ναι… Ανέφερες την ηλικία μου”, απάντησε και μετά ξέσπασε σε γέλια. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Όταν τη σήκωνα από το πόνυ της, γινόταν όλο και πιο ανάλαφρη και πιο εύθραυστη, όλο και πιο εύθραυστη», θυμήθηκε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ο Πέντρι την έπεισε πως χρειαζόταν άσκηση και καθαρό αέρα και έβαζε κρυφά το πόνι της στο Frogmore Gardens, δίπλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, για να κάνει ιππασία. Η Έμμα έγινε το αγαπημένο της άλογο.

Emma, the Queen’s fell pony, stands as the Ceremonial Procession of the coffin of Queen Elizabeth II arrives at Windsor Castle for the Committal Service at St George’s Chapel 💔💔 #queensfuneral #QueenElizabethII 📸@PA pic.twitter.com/rBvOqPNoUl

— Derek Momodu (@DelMody) September 19, 2022