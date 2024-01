Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι τελευταίες της στιγμές και οι σφραγισμένες επιστολές

Υψηλόβαθμο μέλος του προσωπικού της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν δίπλα στις τελευταίες της στιγμές και αποκαλύπτει μέσα από σημείωμα πώς πέθανε η μακροβιότερη γυναίκα-αρχηγός κράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Daily Mail, o σερ Έντουαρντ Γιανγκ, ο αφοσιωμένος προσωπικός της γραμματέας, ο οποίος βρισκόταν στο Balmoral, όταν η Αυτού Μεγαλειότης πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 κρατούσε σημειώσεις για τις τελευταίες ώρες της βασίλισσας. Έγραψε: «Πολύ ειρηνικά. Στον ύπνο της. Γλίστρησε μακριά. Γήρας. Δεν θα αντιλαμβανόταν τίποτα. Κανένας πόνος».

Η ύπαρξη του ιστορικού εγγράφου, το οποίο φυλάσσεται πλέον στα Βασιλικά Αρχεία, δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αποτελεί μέρος μιας αξιοσημείωτης εσωτερικής έκθεσης για τη γενναιότητα, την επιμέλεια και την αφοσίωση στο καθήκον της εκλιπούσας μονάρχη κατά τις τελευταίες ώρες της,. Η έκθεση περιλαμβάνεται σε μια νέα συναρπαστική βιογραφία του βασιλιά, με τίτλο “Charles III: New King, New Court” (Κάρολος Γ’: Νέος βασιλιάς, νέα αυλή). The Inside Story”. Το έχει γράψει ο βασιλικού συντάκτης ης Mail, Robert Hardman.

Το ιστορικό έγγραφο φυλάσσεται στα Βασιλικά Αρχεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

Σύμφωνα με όσα γράφει σήμερα η εφημερίδα, ο Κάρολος, ο οποίος είχε βγει έξω για να μαζέψει μανιτάρια και να καθαρίσει το μυαλό του αφού πρώτα είχε δει την μητέρα του, έλαβε την είδηση του της καθώς επέστρεφε στο Balmoral. Το τηλεφώνημα δέχτηκε ο αρχαιότερος βοηθός του. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε συνέχειες για τέσσερις ημέρες από αύριο.

Οι δύο τελευταίες επιστολές

Η βιογραφία αποκαλύπτει επίσης πώς, λίγο αφότου ο σερ Έντουαρντ έγραψε το σημείωμά του, ένας υπηρέτης έφερε ένα κλειδωμένο κόκκινο κουτί με χαρτιά που βρέθηκαν στο νεκροκρέβατο της αείμνηστης βασίλισσας. Όταν το άνοιξαν, το προσωπικό ανακάλυψε δύο σφραγισμένες επιστολές: Μία προς τον γιο και διάδοχό της, τον σημερινό βασιλιά Κάρολο Γ’, και μία προς τον ίδιο τον σερ Έντουαρντ. Αν και το περιεχόμενό τους είναι απίθανο να δημοσιοποιηθεί ποτέ, η ύπαρξη των επιστολών δείχνει ότι η 96χρονη Ελισάβετ αναγνώρισε σιωπηλά ότι ο χρόνος της στη γη έφτανε στο τέλος του.

Το κουτί περιείχε επίσης την τελευταία δουλειά που είχε να κάνει ως βασίλισσα. Την επιλογή των υποψηφίων για το περίφημο Τάγμα Αξίας για “εξαιρετικά αξιόλογες υπηρεσίες” σε όλη την Κοινοπολιτεία. “Ακόμη και στο νεκροκρέβατο της, είχε δουλειά να κάνει. Και την είχε κάνει”, γράφει ο Hardman για την απαράμιλλη αφοσίωση της Ελισάβετ στο καθήκον.