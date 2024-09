Eπίσημο: Παίκτης της Αλ Σαμπάμπ ο Ποντένσε (pic + vid)

Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει τη καριέρα του ο Ντάνιελ Ποντένσε, καθώς η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού από την Γουλβς.

Ο 28χρονος άσος, θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη του και άλλοτε προπονητή των Πειραιωτών, Βίτορ Περέιρα, ενώ θα έχει για συμπαίκτες ποδοσφαιριστές όπως ο Γιανίκ Καράσκο και ο Τζάκομο Μποναβεντούρα.

Λίγη ώρα αργότερα, η μετακίνησή του ανακοινώθηκε και από την Λίγκα της Αραβικής χώρας.

📝 @daniel_podence is the latest Portuguese arrival to the #RoshnSaudiLeague 🇸🇦🇵🇹 pic.twitter.com/nGXUFH7C2S

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 2, 2024